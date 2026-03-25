İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı artıyor

Saldırıların detaylarına göre can kayıpları şu bölgelerde yoğunlaştı:
Adloun'da İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava baskınında 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sayda kenti yakınlarındaki Filistin mülteci kampında bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Bu saldırının, mevcut çatışma döneminde söz konusu kampa yönelik ilk hedefli saldırı olduğu belirtiliyor.
Habboush Kasabası: Nebatiye bölgesindeki kasabaya düzenlenen operasyonda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.