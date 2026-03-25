İran'dan Trump'ın müzakere iddialarına sert yalanlama

Fars haber ajansı tarafından yayımlanan açıklamada Zolfaghari, Washington yönetimine hitaben, "İç çatışmalarınızın seviyesi kendi kendinizle müzakere edecek aşamaya mı ulaştı?" ifadesini kullandı.

Zolfaghari, ABD'nin sahada yaşadığı başarısızlığı bir "anlaşma" olarak adlandırmaması gerektiğini belirtti.

İran'ın iradesi tam olarak tecelli edene kadar petrol fiyatlarının veya eski dünya düzeninin geri gelmeyeceğini vurgulayan sözcü, "Bu durum, ancak İran ulusuna karşı eyleme geçme düşüncesi kirli zihinlerinizden tamamen silindiğinde gerçekleşti" dedi.

Açıklamasının sonunda uzlaşma ihtimalini kesin bir dille reddeden Zolfaghari, "Bizim ilk ve son sözümüz şudur: Bizim gibiler, sizin gibilerle asla uzlaşmadı, uzlaşmıyor ve uzlaşmayacak. Ne şimdi ne de hiçbir zaman" şeklinde konuştu.