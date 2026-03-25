Dünya
AA 25.03.2026 06:54

Suudi Arabistan, gece boyunca 27 İHA saldırısını engelledi

Suudi Arabistan'da gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 27 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığı belirtilerek, tüm İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan bir başka açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan bir balistik füzenin de engellendiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan İnsansız Hava Aracı (İHA) İran
