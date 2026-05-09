Gündem
TRT Haber 09.05.2026 14:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

BAE'nin güvenliğine tam destek

Bölgesel gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu belirtti. Erdoğan, BAE’nin egemenliği ve güvenliğine yönelik Türkiye'nin tam desteğinin süreceğini vurgulayarak, bölgede yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Diplomatik çözüm için gayret gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, ABD ve İran arasında diplomatik çözümün tesisi için yoğun gayret gösterdiğini kaydetti. Bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğinin gerekliliğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu yöndeki yapıcı rolünü sürdüreceğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan
