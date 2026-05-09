Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz

Bakan Yumaklı, Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı'na katılıp sunum gerçekleştirdi.

Yumaklı, organizasyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 23 yılda pek çok konuda gelişim kaydettiğini söyledi.

Bu yapılanların hatırlatılması gerektiğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Maalesef bu yapılanları, ülkenin geldiği bu aşamayı, hem dünya arenasında sahip olmuş olduğu konumu gözlerden kaçırmak adına maalesef çok yoğun bir şekilde dezenformasyon yapılıyor. Yani, siz dünyanın neredeyse bütün problemlerini kendisine mazlumlar açısından dert eden bir liderin peşinden giderken, onun Türkiye'nin 81 ilinde, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her bir yatırımla ilgili dertlendiğini düşünürken, birileri trompet çalarak ya da incir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri gündeme getirerek sizleri o tarafa doğru çekmek istiyor."

Bakanlığın sorumluluk alanının geniş olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletlere göre 195 ülke var bütün dünyada. Bu ülkelerin hepsi az ya da çok tarımla uğraşıyor. Türkiye, 195 ülke içerisinde hangi sırada? Değerli kardeşlerim, 2002'de Türkiye, 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla 12'nci sıradaydı. 2022-2023'te, yaklaşık 70 milyar dolarla 8'inci sıradaydı. 2024 yılında 74 milyar dolarla 7'nci sırada."

Bakan Yumaklı, geçen sene yurt genelinde büyük bir zirai don olayı ve kuraklık yaşandığını, bu duruma rağmen 2025'in tarımsal üretim rakamları açıklandığında Türkiye'nin yine ilk 10 ülke arasında yer almasını beklediklerini aktardı.

"Memleketin, her köşesinde kıymetli tarımsal üretim gerçekleştiriliyor"

Yumaklı, hedeflerinin potansiyelin bulunduğu tüm ürünlerde üretimin artırılarak Türkiye'nin kendine yeterli hale gelmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliğince tescillenmiş ürünlerinin bulunduğuna değinen Yumaklı, "Bunlar, bizim yüz akımız. Bu memleketin, sizlerin de içinde olduğunuz her bir köşesinde çok kıymetli tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Yabancılar ülkemize geldiği zaman, bizim mutfağımıza, bizim ürünlerimize hayran kalıyor." diye konuştu.

"Tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız"

Bakan Yumaklı, bazı kesimlerce tarımda kullanılan tohumların İsrail'den alındığı algısı oluşturulmak istendiğini anlattı.

"Niye bu dezenformasyon?" sorusunu yönelten Yumaklı, "Çünkü bizim hassasiyetlerimizi siyasetlerine alet edenlere karşılık yapıyor. Bu ülkenin topraklarından üretilen tohumlar dünyanın 117 ülkesine ihraç ediliyor. Eğer bunları kamyonlara koymuş olsaydık 65 bin tır yapacaktı. Üretmiş olduğumuz 1,3 milyon ton tohum var. Tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin küçükbaş için olanını da duyurduklarını dile getirdi.

Her 2 proje için de kriterler belirlediklerini kaydeden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin eğitim almış genç insanlarına, kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak, bu Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nde 5 ila 30 arası gebe düve ki verdiğimiz andan itibaren birkaç ay içerisinde onlar zaten ikiye katlıyor. 1 yıl sigortasını yaparak her ay da 1 asgari ücret kendilerine vermek suretiyle yıllık 270 bin liralık bir katkıyla beraber bu hayvanları kendilerine veriyoruz. Yine küçükbaşta da 1 yıllık sigortalarını yapıyoruz. Bütün aşılarını, hastalıklarla ilgili konularını hallediyoruz. Onlara da yine besleme desteği gerçekleştiriyoruz."

Bakan Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'na 10 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Bu yıl hem hibe desteği oranını hem de hibe desteği alacak projelerin limitlerini artırdıklarını dile getiren Yumaklı, "Bu kapsamda, 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar, projeleri yüzde 50 ila 70 arasında hibe desteği vereceğiz. Bu rakamın en az yüzde 20'sini kadın ve gençlere ayırdık. Bu başvuruların 12 Haziran'da sona ereceğini ve bu projelere başvuracak olanların bir an önce başvurularını gerçekleştirmelerini ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Yumaklı, tarımsal üretimin Türkiye'de milli güvenlik unsurunun bir parçası olarak görüldüğünü vurguladı.

Yumaklı, "Bunu gerçekleştirmek ve geliştirmek için desteklerimizi, teşviklerimizi çiftçilerimizle birlikte uygulamamız gerekiyor. Biz hükümet olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak, 2026 yılında çiftçilerimize 938 milyar liralık destek vereceğiz. Yani, 'Çiftçiyle ilgili desteklerinizi yapmıyorsunuz' diyenlere bu rakamlar, bir cevap niteliğindedir." dedi.

Orman yangınları konusuna değinen Yumaklı, şöyle devam etti:

"'Orman yangını sezonu' diye bir şey yoktur. Sadece bizim daha çok dikkat etmemiz gereken, hassas olmamız gereken bir dönem vardır. Şimdi biz tabii ilgili illerin valileriyle, özellikle 'Risk oranı yüksek illerde neler yapılabilir?' Bunlarla ilgili bir toplantı yaptık. Bir dizi çalışma yapıyoruz. Burada da özellikle çalışmanın başlangıcı, Türkiye'deki 81 ilde arkadaşlarımız gitmedik yer, ulaşmadık köy bırakmadılar. Önümüzdeki dönemde, 'Geçen sene ne oldu? Bu sene daha çok neye dikkat etmemiz gerekir?' Onu söylediler."

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"28 uçağımız, 119 helikopterimizle, 14 insansız hava aracımızla, Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde, bütün ilgili kurumlar herhangi bir olağanüstü zamanın oluşması halinde hep birlikte hareket ederek orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.

Sadece hava araçlarımız değil, aynı zamanda kara araçlarımızla en güçlü filolardan birine sahibiz. Yaklaşık 6 bin kara aracıyla, orman yangınlarıyla mücadele eden 28 bin savaşçı kardeşimiz, mutlaka temel eğitimlerini ve gerekli ekipmanlarını almış 138 bin gönüllü kardeşimle beraber biz bu mücadeleye hazırız."

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de katılımcılara hitap ettiği programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Haydar Ali Yıldız ile diğer ilgililer yer aldı.

Bu arada Bakan Yumaklı, programın ardından ilçedeki bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti.

Burada incelemede bulunup üretime dair bilgiler alan Yumaklı, daha sonra zeytinyağı ve zeytin tadımı yaptı.