Dünya
newsbreak.gr 25.03.2026 09:57

Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında

Yunan basını, MKE tarafından geliştirilen Kamikaze İnsansız Deniz Aracı PİRANA’yı gündemine taşıdı. Yunan medyasında Türk "ateş gemisi" olarak nitelendirilen araca karşı Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne bu tür sistemleri hızla bünyesine katması çağrısı yapıldı.

Yunanistan medyası, Türk savunma sanayiinin son ürünü olan insansız deniz aracı PİRANA'nın tanıtılmasını geniş yankı uyandıran bir başlıkla duyurdu.

Haberlerde, Türk savunma sanayii kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen aracın, denizlerde dolanan bir mühimmat olarak görev yapacağı ve Yunan gemileri için ciddi bir tehdit oluşturacağı belirtildi.

Sistemin geliştirilmesinin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin düşman su üstü birimlerine karşı kamikaze görevleri icra edebilecek süratli bir araç talebine yanıt niteliği taşıyacağı ifade edildi.

MKE'nin kamikaze SİDA'sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır

Teknolojik özellikler ve imha gücü

Haberde PİRANA'nın, hem otonom bir birim hem de geniş bir sürü operasyonunun parçası olarak görev yapma yeteneğine sahip olacağı ve bu durumun aracın operasyonel gücünü artıracağı belirtildi.

"Patlayıcı yükünün yanı sıra radyo frekansları ve uydu bağlantılarına dayalı modern iletişim sistemleriyle donatılan PİRANA, operatörlerin uzun mesafelerden kontrol sağlamasına imkan tanıyacak." denildi.

Seri üretim öncesi test aşaması

Yunan medyasında Türk "ateş gemisi" olarak nitelendirilen aracın kabiliyetlerinin tescil edilmesi amacıyla yoğun bir test aşamasından geçtiği aktarıldı.

PİRANA'nın Türk envanterine girmesinin denizdeki asimetrik savaş kabiliyetlerini güçlendireceği vurgulandı.

Haberlerde, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının (GEN), Yunan savunma sanayisinin sunduğu benzer çözümlere yönelmesi ve bu tür sistemleri hızla bünyesine katması gerektiği çağrısında bulunuldu.

