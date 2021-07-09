ABD'nin Californiya eyaletindeki Montana'da ayının bir kadına saldırıp feci şekilde öldürmesi sonucu teyakkuza geçildi.

California'lı bir hemşire olan 65 yaşındaki Leah Lokan, çıktığı bisiklet turunda Ovando kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde mola vermiş ve çadır kurmuştu.

Gece yarısı saldırıya uğrayan Lokan, boz ayı tarafından çadırından sürüklenerek çıkarıldı.

Saldırı sırasında kamp sakinleri ayıyı caydırıcı sprey ile kamp alanından kovaladılar.

Ancak Lokan aldığı ağır yaralarla hayatını kaybetti.

ABD'de yetkililer ayı dehşetinin ardından arama çalışmalarına başladı.

DNA örnekleri alınan boz ayının 181 kilo civarında olduğu düşünülüyor.

Özel bir hava kurtarma şirketi olan Two Bear Air Rescue hayvanın yerini tespit etmek için kızılötesi teknolojisi kullanıyor.

Bulunursa öldürülecek

Amerikan Doğal Yaşam görevlileri ve kolluk güçleri, Lokan'ı öldüren ayıyı bulursa saldırgan hayvanı öldürmeyi planlıyor.

Normalde saldırı sürpriz bir karşılaşma sonucu olmuşsa ya da ayı yavrusunu korumak amacıyla yapmışsa öldürülmüyor.

Fakat Montana FWP kurumu yetkilileri, Lokan'ın ölümüne yol açan ayının, olayın yaşanış biçimi nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirildiğini söyledi.

Saldırılara çok ender rastlanıyor

Glacier Ulusal Parkı bölgesi birçok ayı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Ancak ayı saldırıları çok nadir yaşanıyor.

Son 20 yıl içinde bu son olay dışında sadece iki ölüm yaşandığı bildiriliyor.