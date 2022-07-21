Avrupa Birliği, Rusya ile doğal gaz restleşmesi sonrası, enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Avrupa Komisyonu, üye ülkelere Rus gazının kullanımını Ağustos ile Mart ayı arasında yüzde 15 düşürmeyi teklif edecek. Birliğin çağrısına, iş dünyasından dikkat çekici bir uyarı geldi.

Avrupa İş Konfederasyonu Başkanı Markus Beyrer, "Rus gazında zorunlu kesinti, ekonomiye felaket boyutunda etki yapar, işletmelere de geri döndürülemez şekilde darbe vurur" dedi.

AB'den doğal gaz uyarısı

Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan Ukrayna'nın Kreditörleri Grubu ise, Ukrayna'nın tahvil sahiplerine borç ödemelerini askıya alma kararı aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da, ABD'nin Rus petrolünün satın alımında fiyat sınırlaması çabalarına ilişkin konuştu. "Bahsettikleri fiyat, üretim maliyetinin altında olursa dünya piyasalarına petrol arz etmeyiz" dedi.



Zelenskiy yedinci yaptırım paketini değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, AB'nin Rusya'ya yönelik olarak hazırladığı yedinci yaptırım paketini değerlendirdi. Zelenskiy, "Son onay aşamasındaki paket yeterli değil, Rusya daha ağır bedel ödemeli. Avrupa Birliği, yaptırımlar paketine Rus gazını dahil etmeli" dedi.

Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti üzerinde ABD Kongresi'nde konuştu. Ülkelerini savunmak için daha çok silah ve hava savunma sistemi talebinde bulundu.

CIA'den savaş değerlendirilmesi

Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımları da devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Ukrayna’ya 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) göndereceğini açıkladı.

CIA Direktörü William Burns de yaptığı değerlendirmede, "ABD'nin hesaplamalarına göre, Rusya Ukrayna'daki savaşta şimdiye kadar yaklaşık 15 bin asker kayıp verdi. Yaralanan askerlerinin sayısı da 45 bini bulmuş olabilir" dedi.

