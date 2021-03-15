Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AB’den İngiltere'ye Brexit hamlesi: Yasal süreç başladı
Avrupa Birliği, İngiltere'yi ayrılık anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmeye hazırlanıyor. Birlik, Londra'nın Kuzey İrlanda sınırındaki ticarete ilişkin yasal değişiklikler yapmasını "Brexit'in tek yanlı ihlali" olarak nitelendiriyor.
Avrupa Komisyonu, Londra'ya "ihlal prosedürünü" başlattığını bildiren resmi mektubu gönderdi.
Bu da tazminatla sonuçlanacak bir hukuki yaptırım sürecinin ilk adımı oldu.
İrlanda sınırındaki gıda ticaretine ilişkin gümrük kontrollerinin Mart ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyordu. Ancak İngiliz hükümeti süreyi tek yanlı olarak 1 Ekim'e kadar uzattı.
Avrupa Komisyonu, "İngiltere'nin uluslararası hukuk ihlalleri ve attığı tek yanlı adımlar karşılıklı güveni zedeliyor" açıklamasında bulundu.
Avrupa Birliği, İngiltere ile mevcut anlaşmazlıkları Ortak Komite şemsiyesi altında çözemezlerse mahkemeye taşıyacağını duyurdu.
Dava sürecinin en az 1 yıl sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Avrupa Birliği İngiltere
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