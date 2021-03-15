Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de personel taşıyan araca bombalı saldırı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Dehn-i Bag bölgesinde İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırıda 15 kişinin yaralandığını belirtti.
Öte yandan, dün gece saatlerinde Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
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