İmanbek Zeikenov, müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy'i alan ilk Kazakistanlı oldu. Amatör müzisyenin ünlü Amerikan rapçi Saint JHN'un şarkısı "Roses"a yaptığı remiks "En İyi Remiks Kaydı" ödülüne layık görüldü.

Zeikenov 63'üncü Grammy Ödül Töreni'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Ödül kabul konuşmasında, ailesine ve ekibine teşekkür etti.

"Roses" 145 milyon izlendi



İmanbek Zeikenov’un "Roses" YouTube'da 145 milyon kez izlendi. Birçok ülkede haftalarca en çok dinlenen şarkılar listesinde ilk 10'da kaldı.

20 yaşındaki Zeikenov şöhret olmadan önce Kazakistan'ın Pavlodar bölgesinde demiryolu işçisiydi.