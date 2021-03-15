Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan’a ilk Grammy ödülü İmanbek Zeikenov’un remiksi ile geldi
Kazakistanlı amatör müzisyen İmanbek Zeikenov’un remiks çalışması "Roses" 63. Grammy Müzik Ödülleri'nde ödül aldı. 20 yaşındaki müzisyen Zeikenov, bu yarışmada ödül kazanan ilk Kazakistanlı oldu.
İmanbek Zeikenov, müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy'i alan ilk Kazakistanlı oldu. Amatör müzisyenin ünlü Amerikan rapçi Saint JHN'un şarkısı "Roses"a yaptığı remiks "En İyi Remiks Kaydı" ödülüne layık görüldü.
Zeikenov 63'üncü Grammy Ödül Töreni'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Ödül kabul konuşmasında, ailesine ve ekibine teşekkür etti.
"Roses" 145 milyon izlendi
İmanbek Zeikenov’un "Roses" YouTube'da 145 milyon kez izlendi. Birçok ülkede haftalarca en çok dinlenen şarkılar listesinde ilk 10'da kaldı.
20 yaşındaki Zeikenov şöhret olmadan önce Kazakistan'ın Pavlodar bölgesinde demiryolu işçisiydi.
Etiketler: Grammy Ödülleri Kazakistan YouTube
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