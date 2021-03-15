Kabil Eğitim Müdürlüğü, 10 Mart'ta tüm okullara mektup göndererek 12 yaşından büyük kız çocuklarının halka açık alanlarda yapılan törenlerde şarkı söylemesini yasakladı.

Kabul Now haber bültenine göre, erkek müzik öğretmenlerinin kızlara öğretmenlik yapması da yasaklanacak.

Yasağın uygulanmasından okul müdürleri sorumlu olacak.

Tepkiler giderek büyüyor

Karara tepkiler arka arkaya geldi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu çocuk hak ve özgürlüklerine herhangi bir kısıtlama getirmenin insan hakları ilkelerine ve hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, kız ve erkek çocuklarının yasalar çerçevesinde haklarından eşit ve özgürce yararlanabileceği vurgulandı.

Karara sosyal medya üzerinden de tepkiler yağıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, dans eden ve şarkı söyleyen genç kızların görüntülerini ve videolarını paylaşarak yasağa itiraz etti.

Eğitim Bakan Vekili: Karar bizim değil, konuyu soruşturuyoruz

Ülkenin Eğitim Bakan Vekili Rengine Hamidi “Karar bizim kararımız değil “dedi ve konuyu soruşturduklarını bildirdi.

Hamidi, okul öğrencilerinin şiir ve şarkı söyleme konusunda özgür olduklarını belirtti.