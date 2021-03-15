NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'nun Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi'nin toplantısında NATO-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı.

Tehditler, birlik olarak yenilebilir

Stoltenberg, NATO’ya karşı tehditleri Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tavrı, terörizm, gelişmiş siber saldırılar, yıkıcı teknolojiler, Çin'in yükselişi ve iklim değişikliğinin etkileri olarak sıraladı.

Söz konusu bu tehditlere karşı hiçbir ülkenin veya kıtanın tek başına yüzleşemeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bu tehditleri birlik olarak yenebileceklerini söyledi.

“Biden sonrası, ilişkilerde yeni dönem için fırsat yakalandı”

Joe Biden'ın ABD'de başkan seçilmesinden sonra transatlantik ilişkilerde yeni dönem için önemli bir fırsat yakaladıklarını söyleyen Stoltenberg, AB ile NATO arasında daha güçlü bir iş birliği kurulmasının önemine işaret etti:

"Hepimiz biliyoruz ki AB vatandaşlarının yüzde 90'ı NATO ülkelerinde yaşamaktadır. Aynı zamanda AB üyesi ülkeler NATO'nun savunma harcamalarının yalnızca yüzde 20'sini karşılamaktadır. Bu yüzden NATO içindeki güçlü bir transatlantik bağ Avrupa'nın güvenliğinin temel taşıdır."

“Çin, Avrupa değerlerini paylaşmıyor”

Çin’in düşman olarak görülmediğine ve bu ülkenin ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunduğu vurgulanırken, Çin’in otoriter bir ülke olarak Avrupa değerlerini paylaşmadığı söylendi.

Konuşmada, Çin’in ikinci büyük savunma bütçesine sahip ülke olarak modern askeri imkanlara ve uzun menzilli füzelere yatırım yaptığı hatırlatıldı.

Çin’in ilerleyen yıllarda silahların kontrolü anlaşmasına dahil edilmesi hedefleniyor.

“NATO’nun varlığı askeri saldırı tehdidini engelliyor”

NATO’nun varlığı dolayısıyla herhangi bir NATO ülkesine yakın zamanda askeri saldırı tehdidinin görülmediğini söyleyen Stoltenberg, Rusya’nın NATO üyesi olmayan komşularına karşı askeri güç kullandığı ancak NATO üyesi olan komşularına karşı böyle bir girişiminin olmadığı örneğini verdi.

“NATO farklılıkların konuşulması için platform sunuyor”

Türkiye ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, Doğu Akdeniz ve S-400 gibi konularda ciddi endişeleri olduğunu, bunları da dile getirdiğini ancak 30 NATO müttefiki arasında farklılıklar, anlaşmazlıklar olabileceğini vurgulayarak, "NATO bunların tartışılması için önemli bir platform imkanı sunmaktadır" dedi.

Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliği azaltmak amacıyla NATO'da ayrıştırma usulleri mekanizması kurulduğunu, iki ülkenin ayrıca istişari görüşmelere de başladığını açıkladı.

Stoltenberg, "Sorunların çözüldüğünü söylemiyorum ama önemli konularda anlaşmazlıklarımız olduğunda bunların ele alınmasında platform sunmak, doğru yolda ilerleyebilmek için uluslararası kurumlara ihtiyacımız var. Bizim yaptığımız da bu" dedi.