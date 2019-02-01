Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçileri, İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) sonrasında, Schengen bölgesine gelecek İngiliz vatandaşlarına 180 gün içinde 90 günlük vizesiz seyahat hakkı verilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Açıklamada, AB Konseyi Dönem Başkanlığına düzenlemeyi Avrupa Parlamentosu'yla müzakere yetkisi verildiği, AB kuralları gereği vize muafiyetinin mütekabiliyet ilkesine bağlı olduğu, İngiltere'nin herhangi bir AB üyesi ülke vatandaşına vize uygulaması halinde buna tüm birliğin hızlı karşılık vereceği belirtildi.

Düzenlemenin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanarak onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA