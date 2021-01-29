AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) olumlu değerlendirmesi sonrasında AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupalılara aşı sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Von der Leyen, "Şirketin anlaşma gereği 400 milyon doz aşı sağlamasını bekliyorum" dedi.

We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News



I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2021

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca'nınki AB'de kullanılabilecek üçüncü COVID-19 aşısı oldu.

Aşının yüzde 60 etkili olduğu açıklandı

AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün AstraZeneca'nın COVID-19’a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti.

EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, 4 ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğunu duyurmuştu.