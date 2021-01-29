İtalya'da son 24 saatte 13 bin 574 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 467 bin 824'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 270'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477 artarak 87 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 879 artarak, 1 milyon 973 bin 388'e ulaştı.

COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, aşılananların sayısı 1 milyon 713 bin 362 oldu. Bunların 392 bin 504'ü ikinci dozu alanlar.