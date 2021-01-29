Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 477 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 477 artarak 87 bin 858 oldu.
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 574 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 529 bin 70'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 467 bin 824'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 270'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477 artarak 87 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 879 artarak, 1 milyon 973 bin 388'e ulaştı.
COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, aşılananların sayısı 1 milyon 713 bin 362 oldu. Bunların 392 bin 504'ü ikinci dozu alanlar.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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