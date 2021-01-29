Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bugün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğünü ve iki ülke arasında aşı alımı konusunda anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Szijjarto, Macaristan Ulusal Eczacılık ve Gıda Bilimi Enstitüsünün, Sinopharm şirketinin COVID-19 aşısına onay verdiğini hatırlattı. Ülkesine anlaşma kapsamında Çin ilaç şirketi Sinopharm'dan 5 milyon doz aşı geleceğini söyledi.

Szijjarto, tedarikin 4 partide ve 4 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü bilgisini verdi.

187 binden fazla kişi aşılandı

Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Sputnik V aşılarına onay verilen Macaristan'da 28 Ocak itibarıyla 187 bin 508 kişiye aşı uygulandı.

Başbakan Viktor Orban da Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı bu aşıyı bekleyeceğini söylemişti.

Ülkede son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 364 bin 909'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artışla 12 bin 374'e çıktı.