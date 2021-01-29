Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsünün yaptığı çalışmalarını sonlandırdığını açıkladı.

Yapılan incelemelerden başarıyla geçen Çin merkezli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına izin verildiğini duyurdu. Böylece Macaristan Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Sinopharm aşısı ayrıca, Macaristan'da onaylanan 5. aşı oldu. Ülkede daha önce de Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Sputnik V aşısının kullanımına onay verilmişti.

Macaristan Başbakanı Çin aşısını tercih edecek

Aşı onayının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Müller’in açıklamasına çok sevindiğini söyleyerek, koronavirüse karşı Çin aşısını tercih edeceğini anlattı.

Başbakan Orban, Macaristan’daki aşı programının sorunsuz devam ettiğini, sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerine yönelik aşı programının tamamlandığını söyledi. Gelecek haftadan itibaren ise kayıt yaptıran diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacağını vurguladı.

Ülke genelinde 2 milyon kişinin aşı olmak için kayıt yaptırdığını söyleyen Başbakan Orban, Çin aşısına izin çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu, yakın zamanda Çin'den aşı alımı konusunda anlaşma imzalayacağını, kendisinin de Çin aşısına güvendiğini ve bu yüzden Çin aşısını bekleyeceğini anlattı.

Macaristan'da şu ana kadar 364 bin 909 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam 12 bin 374 kişi hayatını kaybetti.