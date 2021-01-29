İsviçre Parlamentosu Terörle Mücadele yasa tasarısını kabul etti. “Terörizm ile Mücadelede Polis Önlemleri” adını taşıyan Yasa, terör faaliyetlerinin tanımını alabildiğine genişletiyor.

Yasa kapsamında hükümete karşı sergilenen muhalif tutumlar da terör eylemi olarak sayılabilecek.

Terör ile bağlantısı olmayan faaliyetler bile terör kapsamında suç olarak kabul edilebilecek.

"Dünyadaki en sert uygulama"

Yasada terör eylemi ve terörist tanımı da oldukça karışık ve bu konuda karar tamamen güvenlik güçlerinin inisiyatifinde.

Üstelik bu maddeler 12 yaşını doldurmuş çocuklar için de geçerli olacak.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, İsviçre’deki yasanın "dünyadaki en sert uygulama" olduğunu vurgulayarak, yasanın insan haklarına aykırı niteliğine dikkat çekti.

Irkçı düşüncelere sahipler yanlış karar alabilir

Avrupa’da yabancı ve İslam karşıtlığının giderek arttığı bir ortamda ırkçı düşüncelere sahip polislerin hatalı kararlar alabileceği düşünülüyor.

Gelişme üzerine siyasi partilerin gençlik teşkilatları ortak bir çalışma yürüttü. Yasanın halk tarafından yeniden oylanabilmesi için imza toplandı ve gerekli imza sayısına ulaşıldı.

Referandum tarihi ise henüz netleşmedi.