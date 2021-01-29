Hindistan basınına göre, Aurangzeb Caddesi'nde bulunan İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar gördü.

Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.