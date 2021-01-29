Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AFP, AA
Hindistan'da, İsrail Büyükelçiliği yakınında patlama
[Fotoğraf: AA]
Yeni Delhi'deki İsrail Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi. Patlamada bölgedeki araçlar hasar gördü.
Hindistan basınına göre, Aurangzeb Caddesi'nde bulunan İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar gördü.
Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
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