Sosyal medyada viral olan görüntüler Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Derbent şehrinde çekildi.

"Ateş var, her şey var, kömüre de gerek yok, tavuk pişiriyorum" diyen bir kişi mozolede yanan ateşte mangal yaptı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı ve 2 bin 500 ruble (250 Türk Lirası) ceza kesildi.