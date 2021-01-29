Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarihi mozolenin ateşinde tavuk pişirdi
Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen anıt mozolesinde mangal yapan bir kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyada viral olan görüntüler Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Derbent şehrinde çekildi.
"Ateş var, her şey var, kömüre de gerek yok, tavuk pişiriyorum" diyen bir kişi mozolede yanan ateşte mangal yaptı.
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı ve 2 bin 500 ruble (250 Türk Lirası) ceza kesildi.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 16:26
- 16:12
- 16:14
- 16:12
- 16:25
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın sığınmacı tutumu UCM'ye taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz