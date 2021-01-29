Yunanistan'ın sığınmacıları hedef alan ve uluslararası hukuku hiçe sayan muamelesi defalarca görüntülendi, kanıtlandı.

Ancak hem Yunanistan hem de onun eylemlerini görmezden gelen ve hatta destekleyen Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı (Frontex) suçlarını inkar ediyor.

Yunanistan’ın sığınmacılara uyguladığı kötü muamele bu kez Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşındı.

Tanık ifadeleri ve görüntüleri mahkemeye sunuldu

Washington merkezli Suriye Adalet ve Hesap Verilebilirlik Kuruluşu, kötü muameleyle ilgili tanık ifadeleri ve görüntüleri mahkemeye sundu.

Kanıtların, Yunanistan sınırındaki ve ülkedeki sığınmacılara polis şiddeti ve kötü barınma koşullarını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden sığınmacılara uygulanan kötü muamelenin soruşturulması talep edildi.

Mahkeme, tam soruşturma açılmasına dosyayı inceledikten sonra karar verecek.

Frontex, Macaristan'daki faaliyetlerini askıya aldı

Frontex Yunanistan'da eleştirilen sığınmacı politikaları ile çelişen bir karara da imza atarak Macaristan'daki faaliyetlerini askıya aldı.

Frontex'in gerekçesi de Avrupa Adalet Divanı'nın kararı.

Adalet Divanı, Macaristan'ın, Sırbistan'dan gelen sığınmacıları yasadışı olarak geri göndermesinin ve iltica sisteminin, Avrupa Birliği hukukunu ihlal ettiğine karar vermişti.