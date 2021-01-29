Cumhurbaşkanı Tatar, yakın zamanda Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Kıbrıs'taki taraflar ile garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenmesi planlanan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

"KKTC ve Türkiye olarak artık eskiye gitmek istemiyoruz. Nitekim BM yetkilileri de buna saygı göstermiştir. 5+1 gayriresmi toplantıda, herkes kendi duruşunu anlatabilecektir. Eğer davet gelirse, gelecek gibi gözüküyor, New York'ta şubat sonu veya mart başı gibi bir gayriresmi toplantıdan bahsedilmektedir.

Bu toplantıda kendi irademizi ortaya koyacağız, diyeceğimiz şudur; 'Biz artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan, egemen eşitliği içeren iki devletin iş birliğini savunuyoruz.' Bu saatten sonra bizim siyasi duruşumuz budur. Zaten ben bunu söyleyerek seçimi kazandım. Halkımızdan aldığımız onayla bunu ortaya koyuyoruz. Bu siyasetin arkasında bizi tamamıyla destekleyen bir Türkiye vardır. Türkiye, hem garantör ülke hem ana vatan hem de bu bölgenin en güçlü ülkesidir."

“Türkiye’nin desteğiyle sürdürüyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Benim temsil ettiğim siyaset, yani egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet formülü, artık Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı bir siyasettir ve çok önemlidir. Türkiye'nin de yüzde yüz desteğiyle bu siyaseti sürdürüyoruz." dedi.

"Bizi zorlamaya götürürlerse biz ona onay vermeyiz"

Tatar, "Eğer Kıbrıs'ın gerçekleri dikkate alınmazsa ve yine 'AB böyle ister, Yunanistan böyle ister, Kıbrıslı Rumlar tek tanınan ülkedir, onların söylediği daha fazla kayda değerdir' gibi gerçek dışı yaklaşımlarla bizi zorlamaya götürürlerse, biz ona onay vermeyiz. Zorlama bir çözümle zaten 1960'ta yaşananların daha beteri yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye ile netleştireceğiz”

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu konuları sürekli görüştüğünü vurgulayarak, 2 Şubat'ta Çavuşoğlu'nun ekibiyle KKTC'de olacağını, bütün konuları enine boyuna tartışacaklarını ve 5+1 toplantı için Türk tarafı olarak pozisyonlarını netleştireceklerini belirtti.

Kıbrıs meselesindeki taleplerine Türkiye'nin destek vermesinin kendileri için en önemli olduğuna vurgu yapan Tatar, ille de bir çözüm olsun diye kendi kimlikleri, gelecekleri ve Türkiye'den ödün vermeyeceklerini belirtti.

Tatar, "Türkiye'nin yüzde yüz bizim arkamızda durması, devletimizi bir kez daha pekiştirmiş, somutlaştırmış ve davaya olan inanç bir kez daha artmıştır. O bakımdan çok mutluyum, Türkiye'ye ve Anadolu halkına şahsım ve halkım adına teşekkür ediyorum. Yürütülen dava, her zaman müşterek olmuştur" dedi.

Ersin Tatar "Bu 5+1 konferans, Çavuşoğlu'nun, Türk hükümetinin talebi üzerine düzenlenmektedir. Türkiye'nin ağırlığını biliyorlar ve Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Kıbrıs Türklerin pozisyonu şu an daha nettir. Masada Türkiye'nin de olması bize güç verir" diye konuştu.

"Bir anlaşma durumunda Rumlar da çok şey kazanacaktır"

Tatar, egemen eşitlik ile kendi kararlarını kendilerinin vermesi konularında ısrarla üzerinde durduklarını söyledi.

"Kuzeydeki devlet, Türkiye ile farklı alanlarda anlaşmalar yapabilir." diyen Tatar, şunları kaydetti:

"Bir anlaşma olduğunda Kıbrıs Rum kesimi de çok şeyler kazanabilecektir çünkü Türkiye pazarı, kendilerine açılabilecektir. Şu anda Türkiye'nin limanları ve hava sahası, Rumlara kapalıdır. Dolayısıyla bir anlaşma durumunda, Rumlar da çok şey kazanacaktır. Rumlar, kendi savunmaları için yılda 300 milyon avro savunma harcaması yapıyor. 'Savunma için' diyorlar ama farklı niyetleri de olabilir. Anlaşmayla bütün bunlar duracak, her iki taraf da bundan kazanç sağlayacak."

"Türkiye, elde ettiği aşılardan bir kısmını bize veriyor"

KKTC'de son günlerde daha fazla Kıbrıs Rum kesimi kaynaklı Covid-19 vakası sayılarının arttığına, şu anda ancak aşıyla bu işi aşabileceklerine dikkati çeken Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı konusunda da Türkiye'ye müteşekkiriz çünkü aşılarımızı büyük ölçüde Türkiye'den alabiliyoruz. Türkiye, elde ettiği aşılardan bir kısmını bize veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığım görüşmeden sonra dün (28 Ocak) 20 bin doz aşı KKTC'ye intikal etmiştir. Daha önce de 20 bin aşı gelmişti. Hem ekonomi hem hayatımızın normal boyutlara ulaşması için hep birlikte mücadele ediyoruz."

Tatar, aşı konusunu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüştüğünü aktararak, "Kıbrıslı Rumlar, bizim muhatabımız değildir aşı konusunda muhatabımız AB'dir. AB'den, Kıbrıs'a gönderilecek aşılardan bize de payımızın verilmesi konusunda söz aldık. Bu aşıların alınması ve halkımızın sağlığı için kullanılması en büyük dileğimdir" dedi.

Dünyada ve AB içerisinde Covid-19 aşısı konusu sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Tatar, AB'den şu ana kadar 2 bin 250 doz aşının KKTC'ye geldiğini ve ne kadar daha geleceğiyle ilgili net bir rakam verilmediğini kaydetti.

