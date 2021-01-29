Josep Borrell, 2017'den beri Rusya'yı ziyaret eden ilk AB Yüksek Temsilcisi olacak.

Borrell'in ofisinen, AB Yüksek Temsilcisi'nin 4 Şubat'ta gideceği Rusya'da iki günlük temasları sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle görüşeceği açıklaması yapıldı.

Borrell'in ziyaretinin martta yapılacak ve AB-Rusya ilişkilerinin görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesinde tarafların ilişkileri geniş çerçevede ele alması bakımından önem taşıyor.

AB Yüksek Temsilcisi Borell, ziyaret sırasında; Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri, İran ile imzalanan nükleer anlaşmasının devam etmesinin önemi, COVID-19 salgınının yanı sıra Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi ve gözaltına alınması gibi konuları gündeme getirecek.