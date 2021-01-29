Afrika kıtasının genelinde koronovirüs vaka sayısı 3 milyon 533 bin 630'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 3 bine ulaşırken, ölenlerin sayısı 89 bin 105 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Güney Afrika 1 Şubat'ta aşılamaya başlayacak

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya, Gine'de ise Sputnik V aşısının denemelerine başlandı.

Güney Afrika, AstraZeneca aşılarının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurdu.

COVAX kapsamında kıtaya 700 milyon aşı gelecek

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 670 milyon doz aşı satın alırken, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında da kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.