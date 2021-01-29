Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da zincirleme trafik kazası: 5 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın batısındaki Kirmanşah kenti ile Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesi arasındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kirmanşah kenti ile Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler: İran Trafik Kazası
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