ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'yi, milyonlarca ton tahılı dünyanın dört bir yanında gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalanlara ulaştırma umudunu yükselten diplomasiye aracılık ettikleri için bir kez daha takdir ediyoruz" dedi.

Bunun sadece bir ilk adım olduğunu söyleyen Blinken, anlaşmanın sürekli uygulanmasının, dünya çapında gıda güvenliğini sağlamak için çok önemli olduğunu söyledi.

ABD'nin BM Temsilcisi Greenfield'dan Türkiye'ye teşekkür

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da Türkiye'nin tahılın nakliyesindeki rolünden övgüyle bahsetti, Türkiye'ye çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte Greenfield, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ve Türk hükümetini bu girişimin ilerletilmesine katkılarından dolayı takdir etmeme izin verin" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu girişim ilerleyecek ve bu 16 gemide bulunan 20 milyon ton tahılı piyasaya sürebileceğiz. Bu çabayı desteklemeye devam edeceğiz."

Greenfield, tahıl anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından Odessa limanını bombalayan Rusya'ya karşı eleştirilerini yineledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi, dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Marmara Denizi'ne geçmişti.