Gambiya Su Kaynakları Dairesi Başkanlığı, ülkede geçen hafta sonu etkili olan yağmurların, 30 yıldan fazla süredir görülen en yoğun yağış olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 20 saatten fazla devam eden yağış nedeniyle oluşan sel felaketleri yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de olumsuz etkilendi.

"Gambiya'da gördüğüm en kötü sel"

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Müdürü Sanna Dahaba, selin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek, "Gambiya'da gördüğüm en kötü sel. Bu iklim değişikliğine bağlanıyor, buna hiç şüphe yok" dedi.

Gambiya Kızılhaç ise gönüllülerini malzemeleri dağıtmak ve ailelerin acil durum barınaklarına taşınmasına yardımcı olmak için seferber etti.