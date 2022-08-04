OCHA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hazirandan bu yana Filistinlilere yönelik tacizleri sonucu İsrail güvenlik güçlerinin çok sayıda eve el koyarak 19 Filistinli aileyi zorla evinden çıkardığı aktarıldı.

Yaklaşık 100 Filistinli, Batı Şeria'nın C bölgesindeki Ras et-Tin'den tahliye edilerek B bölgesine yollandı ve aileleri evsiz kaldı.

Yerinden edilen ailelerin ihtiyaçlarını öğrenmek üzere OCHA çalışanlarının ailelerin yanına gittiği ve Filistinlilerin en acil ihtiyacının koruma olduğu aktarıldı.

OCHA, İsrail hükümetine Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimi politikasını bir an önce durdurma ve Filistinlilere ait mülklerin yıkımına son verme çağrısında bulundu