Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Batı Şeria'da 100'e yakın Filistinli yerinden edildi
[Fotograf: AA]
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in baskıcı uygulamaları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'nın Ras et-Tin bölgesinde yaklaşık 100 Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.
OCHA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hazirandan bu yana Filistinlilere yönelik tacizleri sonucu İsrail güvenlik güçlerinin çok sayıda eve el koyarak 19 Filistinli aileyi zorla evinden çıkardığı aktarıldı.
Yaklaşık 100 Filistinli, Batı Şeria'nın C bölgesindeki Ras et-Tin'den tahliye edilerek B bölgesine yollandı ve aileleri evsiz kaldı.
Yerinden edilen ailelerin ihtiyaçlarını öğrenmek üzere OCHA çalışanlarının ailelerin yanına gittiği ve Filistinlilerin en acil ihtiyacının koruma olduğu aktarıldı.
OCHA, İsrail hükümetine Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimi politikasını bir an önce durdurma ve Filistinlilere ait mülklerin yıkımına son verme çağrısında bulundu
Etiketler: Birleşmiş Milletler İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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