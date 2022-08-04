ABD İstihbarat Teşkilatı CIA, operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Uzun süre izlenen Zevahiri'nin Kabil'de bir evde saklandığı belirlendi.

Evden çıkmayan El-Kaide liderinin sık sık balkonda tek başına kitap okuduğu tespit edildi.



Zevahiri, CIA’e ait bir drondan atılan iki “Hellfire” füzesi ile öldürüldü.

Bıçaklı füzeyle öldürüldü

Patlatıcı yerine altı adet döner bıçak taşıyan bu füzeye "ninja" deniyor. Çarpışmadan önce bıçaklar füzeden ayrılarak hedefe isabet ediyor.

Zevahiri'nin, Taliban yetkilisi olduğu ileri sürülen birinin evinde öldürüldüğü iddiası birçok soruyu beraberinde getirdi.

Bunlardan biri de 2020 yılında Doha Anlaşması'nı imzalayan Taliban ile ABD'nin ilişkilerinin nasıl seyredeceği.

Karşılıklı suçlamalar var

Saldırısı sonrası iki taraftan da sert mesajlar geldi.



Taliban, saldırının Afganistan'ın egemenliğini tehdit anlamına geldiğini duyurdu. Washington'ı Doha Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Taliban, Afganistan'ın başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmek üzere teröristlerce kullanılmasına müsaade etmeyeceği yönünde dünyaya verdiği güvencelere ihanet etti" denildi.