ABD Başkanı Joe Biden’a 30 Temmuz’da yapılan COVID-19’un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti.

Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son COVID-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, “Başkan kendini iyi hissediyor.

Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı” dedi.

Biden’ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, solunum hızının normal olduğu duyuruldu.

Biden’ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.