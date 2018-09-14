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ABD'den Rus ve Çinli iki şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD yönetimi, Kuzey Kore hükümeti tarafından kontrol edildikleri gerekçesiyle Çin ve Rusya’da faaliyet gösteren iki şirket ile Kuzey Koreli bir yöneticiyi yaptırım listesine aldı.

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ABDden Rus ve Çinli iki şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin merkezli Yanbian Silverstar Network Technology ve Rusya merkezli Volasys Silver Star adlı şirketlere, Pyongyang rejimiyle ilişkileri dolayısıyla yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca Yanbian Silverstar Network’un Kuzey Koreli Üst Yöneticisi (CEO) Jong Song Hwa’nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, China Silver Star olarak da bilinen Çinli şirketin, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterdiği ve milyonlarca dolar kar ettiği bilgilerine de yer verildi.

 "Kağıt üzerinde bir Rus vatandaşı tarafından yönetiliyor"

China Silver Star’ın bir çalışanı tarafından Rusya’da kurulan Volasys Silver Star’a Çin’den transfer edilen Kuzey Koreli çalışanların bir yıldan kısa sürede yüz binlerce dolar kazandığı öne sürülen açıklamada, kağıt üzerinde bir Rus vatandaşı tarafından yönetilen şirketin, Pyongyang rejimiyle ilişkisine ilaveten Kuzey Kore vatandaşlarını çalıştırdığı için yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Yaptırım listesine alınan gerçek ve tüzel kişilerin, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: yaptırım, rusya, Kuzey Kore, çin, abd
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