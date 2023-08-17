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Dünya
AA 17.08.2023 12:17

ABD'den "Kuzey Kore-Rusya silah anlaşmaları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım

ABD, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki silah ticareti anlaşmalarının "merkezinde olduğu" gerekçesiyle Slovakyalı Ashot Mkrtychev'e ait 3 firmayı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD'den "Kuzey Kore-Rusya silah anlaşmaları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), Kuzey Kore ve Rusya'ya arasındaki silah ticaretleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mkrtychev adlı "silah tüccarının", kurucusu veya yöneticisi olduğu 3 firmaya yaptırım kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ABD'nin, "Kuzey Kore'nin Rusya'yı destekleyen yasa dışı finansman ağlarını yok etmeye devam ettiğini" belirtti.

Nelson, söz konusu silah ticareti faaliyetlerine ilişkin yaptırımların süreceğine işaret etti.

Şirketlerin ismi ise savunma gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Defense Engineering Limited Liability Partnership, Limited Liability Company Verus, ve Versor S.R.O. olarak açıklandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 30 Mart'ta Rusya'nın Kuzey Kore'den silah ve mühimmat satın alma çabalarının merkezinde Mkrtychev'in olduğunu bildirmiş ve ABD bu kişiyi yaptırım listesine almıştı.

Kirby, Rus yetkililerin desteğiyle Mkrtychev'in iki ülke arasında gizli bir silah anlaşmasına aracılık etmeye çalıştığını ve bu sayede Rusya'nın Pyongyang'dan farklı çeşitlerde silah ve mühimmat almayı hedeflediğini söylemişti.

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