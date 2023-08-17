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Dünya
AA 17.08.2023 10:57

Tayland'da bulduğu altını sahibine teslim eden temizlikçiye belediye başkanından ödül

Tayland'da sokakta bulduğu bir yıllık maaşı değerindeki altın aksesuarları sahibine teslim eden temizlik görevlisi, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Tayland'da bulduğu altını sahibine teslim eden temizlikçiye belediye başkanından ödül
[Fotograf: Reuters]

Yerel basında yer alan haberlere göre, belediyenin 55 yaşındaki temizlik hizmetlisi Ratree Chumwong, sabah görevdeyken içinde birkaç altın aksesuarın olduğu şeffaf kapaklı kutu buldu.

Ratree, yaklaşık 5 bin 650 dolar değerinde olduğu belirtilen altın aksesuarları kuyumcudan alındığını anlayarak sahibine ulaştırılması amacıyla polise haber verdi.

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu altın aksesuarlar, sahibi olduğu belirlenen fotoğrafçı Ittiphon'a teslim edildi.

Fotoğrafçı, basına verdiği demeçte, kutuyu düşürdüğünü fark etmediğini, temizlikçi kadına minnettar olduğunu belirtti.

Phetchabun Belediye Başkanı Seksan Niyompeng, dürüstlüğü dolayısıyla kadın temizlik görevlisine takdir belgesi ve bir miktar para verdi.

Seksan, Ratree'yi belediyenin kadrosuna almayı düşündüklerini bildirdi.

Sokakta bulup teslim ettiği altın aksesuarların değerinin, temizlik görevlisinin bir yıllık maaşı değerinde olduğu belirtildi.

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