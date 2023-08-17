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Dünya
AA 17.08.2023 10:39

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki evde 13 Ağustos Pazar günü meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
[Fotograf: AA]

Plum bölgesindeki patlamanın kaynağını hala araştıran yetkililer, olayda hayatını kaybeden 56 yaşındaki Paul Oravitz ve 51 yaşındaki eşi Heather Oravitz'e ait evdeki sıcak su tankının problemli olduğunu açıkladı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Paul Oravitz'in patlamadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Olaya ilişkin Allegheny bölgesi İtfaiye Şefliğinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olmuş, 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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