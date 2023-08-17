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Dünya
AA 17.08.2023 09:31

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin Cenin'e saldırısında başından, göğsünden ve karnından yaralanan Mustafa el-Kestuni hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığında görevli, ismi belirtilmeyen 34 yaşındaki bir kadın çalışan karnına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaralandı.

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araç ve buldozerle Cenin'e baskın düzenlediğini belirtti.

Tanıklar, onlarca Filistinlinin karşı koymaya çalıştığını ve Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin Cenin'in merkezinde bir fırını patlattıklarını aktaran görgü tanıkları, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığını anlattı.

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