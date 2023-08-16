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Dünya
New York Post, AP 16.08.2023 23:58

İki gündür aranan sörfçüler Endonezya açıklarında bulundu

Endonezya açıklarında iki gün boyunca kayıp olan 4 Avustralyalı turist, sörf tahtası üstünde bulundu.

İki gündür aranan sörfçüler Endonezya açıklarında bulundu
[Fotograf: AP]

Elliot Foote, Steph Weiss, Jordan Short ve Will Teagle adlı 4 turist, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın yaklaşık 150 kilometre uzağındaki Nias Adası açıklarında pazar günü kayboldu. 

Elliot Foote'un babası Peter Foote, haber ajansı AP'ye oğlunun arkadaşlarıyla 30. yaş gününü kutlamak için adaya tatile gittiğini söyledi.

Turistlerin bindiği ahşap teknede Endonezyalı üç mürettebatın da yer aldığı, adadan yola çıkan teknenin kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenerek açık denizde kaybolduğu ifade edildi.

Bunun üzerine Avustralyalı ve Endonezyalı yetkililer, pazartesi günü ortak arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara sörfçülerin arkadaşları ve bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.

Salı günü ekipler, üç Avustralyalı turisti sörf tahtaları üzerinde buldu. Ancak Elliot grupta yer almıyordu. Ekipler, daha sonra 5 kilometre yakındaki bir adaya yardım istemek için giderken suda mahsur kalan Elliot'ı da kurtardı.

İki Endonezyalı mürettebat da ekipler tarafından kurtarıldı, üçüncü personel halen kayıp.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı yetkililere teşekkür ederek sörfçülerin kurtulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. 

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