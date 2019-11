Çinli telekomünikasyon devi Huawei, uzun zamandır ulusal güvenlik tehdidine yol açtığı gerekçesiyle ABD'nin hedefinde.

Washington, bu kez Kanada’yı uyardı, Huawei’nin 5G teknolojisinden uzak durmasını istedi.

Amerikalı ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brian, Halifax'taki bir güvenlik konferansında gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın müttefikleri Kanada'nın, Truva atının şehre girmesine izin vermesi durumunda bundan etkileneceğini söyledi.

O'Brian, "Onlar, (Çinliler) Huawei’yi Kanada’ya ya da diğer Batı ülkelerine getirdiklerinde her sağlık kaydını, her banka kaydını, her sosyal medya mesajını, her bir Kanadalının her şeyini bilecekler." ifadelerini kullandı.

Kanada ise bu konuyu henüz karara bağlamadı.

Avustralya ve Yeni Zelanda, Çinli telekomünikasyon devinin 5G teknolojisine yasak getirmiş durumda. İngiltere ise Huawei’nin 5G ürünlerinin çok hassas olmayan alanlarda kullanılabileceğine işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalı firmaların devlet desteğiyle Çinli Huawei ve ZTE’den ekipman alımını engelleme kararı almıştı.

