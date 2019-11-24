Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü24 Kasım 2019 Pazar 15:45 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 15:50
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Afganistan'ın Daykundi Valiliği Sözcüsü Sakine İhsani basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Daykundi'nin Kacran ilçesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İhsani, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
25 militan öldürüldü
İhsani, saldırının ardından çıkan çatışmada 25 militanın öldürüldüğünü aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.
Kaynak: AA
Etiketler: taliban saldırısı Daykundi vilayeti Afganistan