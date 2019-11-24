Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde uçak düştü24 Kasım 2019 Pazar 14:08 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 14:58
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 16 yolcu ile 2 mürettebatı taşıyan bir uçak yerleşim yerine düştü.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sivil bir uçak, Goma kentinin yoğun nüfusa sahip bir bölgesine düştü.
Uçağın sahibi Busy Bee şirketinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, uçağın içerisinde 16 yolcu ve 2 mürettebat olduğunu söyledi.
Ölü sayısı belli değil
Öte yandan sivil savunma ekiplerinin düşen uçaktan 18 kişinin cesedini çıkardığı belirtiliyor.
Bir görgü tanığının aktardığına göre ise, 2 kişi düşen uçak patlamadan önce kurtarıldı.
Evlerin üzerine düştü
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre de Goma kentinde yer alan uluslararası havalimanından kalkan ve içerisinde 16 yolcu ile 2 mürettebatın bulunduğu uçak, evlerin üzerine düştü.
Kazada hayatını kaybedenlerin olduğunu söyleyen Kuzey Kivu Bölge Valisi Nzanzu Kasivita Carly, kaç kişinin yaşamını yitirdiği hakkında bilgi vermedi.
Kaynak: Reuters, BBC