Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sivil bir uçak, Goma kentinin yoğun nüfusa sahip bir bölgesine düştü.

Uçağın sahibi Busy Bee şirketinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, uçağın içerisinde 16 yolcu ve 2 mürettebat olduğunu söyledi.

[Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçak evlerin üzerine düştü. Fotoğraf: AFP]

Ölü sayısı belli değil

Öte yandan sivil savunma ekiplerinin düşen uçaktan 18 kişinin cesedini çıkardığı belirtiliyor.

Bir görgü tanığının aktardığına göre ise, 2 kişi düşen uçak patlamadan önce kurtarıldı.

Evlerin üzerine düştü

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre de Goma kentinde yer alan uluslararası havalimanından kalkan ve içerisinde 16 yolcu ile 2 mürettebatın bulunduğu uçak, evlerin üzerine düştü.

Kazada hayatını kaybedenlerin olduğunu söyleyen Kuzey Kivu Bölge Valisi Nzanzu Kasivita Carly, kaç kişinin yaşamını yitirdiği hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: Reuters, BBC