Yaklaşık 18 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Romanya'da oy kullanma işlemi TSİ 08.00’de başladı.

Seçimlerin ilk resmi sonucunun TSİ 22.00'de açıklanması bekleniyor.

10 Kasım Pazar günü yapılan seçimin ilk turunda yüzde 50 + 1 oy oranını hiçbir aday alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalmıştı.

Merkez Seçim Bürosu (BEC) kesin sonuçlarına göre, ilk turda mevcut Cumhurbaşkanı Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı Klaus Lohannis oyların yüzde 37,82’sini, Sosyal Demokrat Parti (PSD) adayı Viorica Dancila ise yüzde 22,26’sını alarak bugün ikinci turda yarışıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis, seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

İlk turda seçime katılım yüzde 47,66 olarak kayıt altına alınmıştı.

BEC'nin ilk turdaki istatistiklerine göre, sandığa giden seçmenlerin büyük çoğunluğu 45-64 yaş aralığını oluştururken, 18-24 yaş arası seçmenlerin sandığa ilgisi ise en düşük seviyede kalmıştı.

Kaynak: AA