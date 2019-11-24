Hükumetin ekonomik ve sosyal politikalarının protesto edildiği Kolombiya'da ülkenin güneybatısındaki bir polis karakoluna saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 7 polis de yaralandı.

Yetkililer saldırının Ivan Duque hükumetine karşı düzenlenen protestolarla ilgili olduğunu belirtti.

Olaylarda 98 kişi gözaltına alındı

Ülkede kamu düzenini ve güvenliği sağlamak için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kolombiya'da genel grev ve hükûmet karşıtlığı şeklinde süren gösterilerde başkent Bogota ve diğer kentlerde binlerce kişi sokağa döküldü.

3 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda 98 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber