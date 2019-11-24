Dünya

Kenya'da toprak kayması: En az 29 kişi hayatını kaybetti

24 Kasım 2019 Pazar 03:13 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 03:24

Kenya'da toprak kayması felakete yol açtı. En az 29 kişi hayatını kaybederken kayıpların da olduğu belirtildi.