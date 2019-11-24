Dünya
Kenya'da toprak kayması: En az 29 kişi hayatını kaybetti24 Kasım 2019 Pazar 03:13 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 03:24
Kenya'da toprak kayması felakete yol açtı. En az 29 kişi hayatını kaybederken kayıpların da olduğu belirtildi.
Kenya'daki Batı Pokot kentindeki felakette bazı yollar ile bir köprü kullanılamaz hale geldi.
Köylerin bir kısmında büyük maddi hasar meydana geldi, evler çamur yığını altında kaldı.
Felakette 7'si çocuk en az 29 kişi hayatını kaybetti.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede olumsuz hava koşulları ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kenya toprak kayması Batı Pokot