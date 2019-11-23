Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkesinde yaşanan gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

Hükümetin diyalog kurmaya inandığını ve bunu daha önce farklı yollardan yaptıklarını söyleyen Duque, şöyle konuştu:

"Biz halkını dinleyen bir hükümetiz. Gelecek haftadan itibaren, mevcut sosyal politikayı güçlendirmemize, eşitsizliği azaltmamıza, yolsuzlukla daha etkili mücadeleyi artırmamıza ve yasal bir şekilde huzuru inşa etmemize katkı sağlayacak ulusal müzakerelere başlayacağız."

Ülke çapında sosyal-siyasi bütün kesimlerin bu müzakerelere katılacağını belirten Duque, şiddet eylemlerine bulaşanların Kolombiyalıları temsil etmediğini söyledi.

Duque, anayasanın ve devletin işleyişinin hedef alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Protestolar üzerinden bir şeyin barışçıl bir şekilde ifade edilmesiyle kaosa neden olmak için protestolardan faydalanmak oldukça farklı şeyler" dedi.

Başkentte sokağa çıkma yasağı

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, nüfusu 7 milyonu aşan Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı kararı, şehirde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle halkın güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Gösteriler nedeniyle, başkent Bogota'da polise destek olmak için 4 bin asker görev yapıyor.

Ülkede çoğunluğu pasif geçen gösteriler, başkent Bogota'nın bazı bölgelerinde şiddet ve yağmalama eylemlerine dönüşmüştü. Bu eylemlerde, 13 otobüs tahrip edilmiş, bir market yağmalanmış ve şehrin bazı yollarında barikatlar kurulmuştu.

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Trujillo, ülkede 21 Kasım'da genel grevle başlayan gösteriler nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 273 kişinin yaralandığını ve 98 kişinin de gözaltına alındığını açıklamış, ülke çapında 253 bin kişinin 622 gösteri ve benzeri etkinlik düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA