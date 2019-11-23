G20 Dışişleri Bakanları, Japonya'nın Nagoya kentinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi. Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de sohbet etti.

Japonya'nın Nagoya kentindeki toplantı 2 gün sürecek.

G20 Dışişleri Bakanları; serbest ticareti güçlendirme, küresel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları ele alacak.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ikili temaslarda bulunmuş Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılışını da yapmıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber