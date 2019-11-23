Dünya
Fas'ta balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 14 kayıp23 Kasım 2019 Cumartesi 05:54 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 05:56
Fas'ın güneyindeki Sidi İfni bölgesi sahilinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi kayboldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fas resmi haber ajansı MAP'in haberinde, ülkenin güney sahilindeki Sidi İfni bölgesinde batan teknedeki balıkçılardan ikisinin cesedinin 20 mil açıkta bulunduğu belirtildi.
19 Kasım'da Tantan limanından denize açılan teknede bulunan kayıp 14 balıkçı için de arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Fas balıkçı teknesi Sidi İfni