Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'na kadar, terör örgütü YPG/PKK için en önemli yerleşim yerlerinden biriydi. Hatta, terör örgütünün sözde kantonlarından birinin merkeziydi. İlçe merkezi geçtiğimiz yıl Mart ayında terörden temizlendi. Ardından da, ilçenin gerçek sahiplerinden oluşan bir yerel bir meclis oluşturuldu.

Terör suçlarına karışanlar, kurulan mahkemede yargılanıyor. Yerel güçlerin denetimindeki cezaevinde tutuluyor. TRT Haber Sıcak Nokta ekibi, Afrin'deki o cezaevini görüntüledi.

Terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristler burada tutuluyor

Cezaevi geçtiğimiz yıl inşa edildi. İçeride çoğu terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a mensup mahkumlar tutuluyor.

Terör suçlarından ceza alanların tutulduğu cezaevi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından, özellikle DEAŞ'lı mahkumların akıbetine yönelik bir kara propaganda başlatılmıştı.

255 mahkum var

Batı medyası hatta bazı Batılı liderler, harekatın, terör örgütü DEAŞ'a yeni bir hareket alanı yaratacağını ileri sürdü. Oysa DEAŞ'a en büyük darbe Fırat Kalkanı Harekatı'yla vuruldu. O harekat sırasında ve sonrasında yakalanan onlarca DEAŞ'lı terörist halen yerel unsurların kontrolündeki cezaevlerinde. Afrin Cezaevi'ndeki mahkum sayısı 255.

DEAŞ’lı teröristler cezalarını Afrin Cezaevi’nde çekiyor

Son günlerde gündemden düşmeyen DEAŞ'ın yabancı militanlarının bir bölümü de burada.

DEAŞ'lı terörist:

"Ukraynalıyım, ülkemde yaşarken Suriye’deki olayları izliyordum. 5 yıl önce Suriye’ye geldim. Ben bir doktorum. DEAŞ’lı yaralıları tedavi ettim. 9 ay önce yakalandım. Beni bu cezaevine koydular."

DEAŞ'lı terörist 2:

"Tacikistan vatandaşıyım. Rusya'da yaşarken yaşananları televizyondan izliyordum. Buraya savaşmak için gelmiştim."

Afrin Cezaevi'ndeki mahkumlar arasında Türkiye'de eylem yapmayı planlarken yakalananlar da var.

Türkiye'ye geçip eylem yapmak isterken yakalananlar da var

DEAŞ'lı terörist 3:

"15 yıl ceza aldım. Türkiye’ye girmek isterken Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından yakalandım. Bir buçuk yıldır da cezaevindeyim."

Afrin Başsavcısı Muhammed Emin el Eyüp:

"Bölgemiz çok önemli ve kritik. Birçok suçtan insanlar buraya geliyor. Özellikle PKK ve DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye'ye sızmasını engellemeye çalışıyoruz. Bir anlamda tampon bölge işlevi görüyoruz."

Afrin cezaevindeki mahkumların avluya çıkmasına günün sadece belirli saatlerinde izin veriliyor.

Suriye’de tanıdıkları kimse yok, çocukları da yanlarında

Cezaevinde terör suçundan hüküm giymiş kadın mahkumlar da var. Farklı ülkelerden gelen kadınlar, Suriye'de hiçbir tanıdıkları olmadığı için koğuşlarında çocuklarıyla beraber kalıyor. Cezaevi yönetimi çocuklar için ayrı bir bölüm yapmış.

Teröristler cezalarını çektikten sonra ülkelerine gönderilecek

Cezaevindeki yabancı mahkumlar, aldıkları cezaları tamamladıktan sonra sınır dışı edilip ülkelerine gönderilecek.

Haber: Osman Küçükdalak

Kamera: Mustafa Oğuz