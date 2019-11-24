Irak'ın Zikar vilayetinin merkezinde bulunan Nasıriye kentindeki "Zeytun Köprüsü"nde, göstericiler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti. Olayda göstericilerden 2'si öldü, 35'i yaralandı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

[Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

[Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler devam ediyor. Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: AA