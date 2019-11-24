Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı artıyor24 Kasım 2019 Pazar 11:55 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 12:05
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu 2 protestocu hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Böylece, ülkedeki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.
Irak'ın Zikar vilayetinin merkezinde bulunan Nasıriye kentindeki "Zeytun Köprüsü"nde, göstericiler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti. Olayda göstericilerden 2'si öldü, 35'i yaralandı.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.
Kaynak: AA