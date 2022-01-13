Yangının çıktığı 120 dairelik apartmanda yaşayanların çoğunu Gambiyalı Müslüman göçmenlerin oluşturduğu belirtilirken, New York polisi, hayatını kaybeden en küçük mağdurun 2 yaşındaki erkek çocuğu Ousmane Konteh, en yaşlısının ise 50 yaşındaki Fatoumata Drammeh olduğunu açıkladı.

Cenazesi beklenen Müslüman göçmenler arasında, üç çocuğuyla birlikte can veren bir anne, beş kişilik bir ailenin tamamı ile geride 4 çocuğunu yetim bırakan bir çiftin olduğu bildirildi.

Cenaze hazırlıkları başladı

Hayatını kaybeden 8'i çocuk 17 kişinin çoğunun Müslüman olduğu ve yangının çıktığı binanın yakınındaki Mescid-Ur-Rahman Camisi'nde cenaze hazırlıklarının başladığı kaydedildi.

Cami imamı Musa Kabba, adli tıptan henüz cenazelerin tamamının teslim edilmediğini, hayatını kaybedenlerin İslam inancına göre bir an önce defnedilmesi gerektiğini ifade etti.

New York'un Bronx kentinde 9 Ocak'ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetmiş, New York İtfaiye Departmanı, çoğu dumandan zehirlenen 63 kişinin binanın yangın çıkan katının üzerindeki dairelerde oturduğunu, yangına 200 kişilik ekiple müdahale edildiğini belirtmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, binada yaşayanların çoğunun Gambiya'dan gelen göçmen Müslümanlar olduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden Müslüman mağdurların cenazelerinin kendi inançlarına uygun olarak kaldırılmasına dikkat edileceğini kaydetmişti.