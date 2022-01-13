Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Aliyev, son dönemde saldırıları artan Erivan yönetimine sert mesajlar verdi.

"İmkanlarının arttığını düşünebilirler ya da neredense artık destek alabilirler ama unutmamalılar ki 2. Karabağ savaşındaki gibi kim onlara yardım ederse etsin biz istediğimizi alacağız ve hiçkimse bizi durduramaz”

Bölgede normalleşme çabalarına da değinen İlham Aliyev, 3+3 formatındaki ilk görüşmenin tanışma toplantısı gibi geçtiğini belirtti.

İkinci görüşmeden itibaren iletişim ve bağlantı yollarının müzakere edilmesini beklediklerini söyledi.

"Jübile yapmaya hazırlanıyorlar"

Cumhurbaşkanı Aliyev, Erivan yönetiminin bu işbirliğinden yararlanması için asılsız iddialarından vazgeçmesi gerektiğini de kaydetti.

"Burada tüm ülkelerin faydalanacağı açıktır. Sadece Ermenistan; Azerbaycan, Türkiye ve İslam karşıtı tutumunu bırakmalıdır. Sonra tabi ki Ermenistan da bu işbirliğinden faydalanabilir."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, gazetecilerin Agit Minsk grubunun bundan sonraki işlevine yönelik soruya espriyle karşılık verdi. "Tahmin ederim onlar şimdi jübile yapmaya hazırlanıyor" dedi.